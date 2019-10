Melisa Gonzáles Gagliuffi responde imputaciones y pide que el otro conductor corrobore versión

Melisa Gonzales Gagliuffi brindó su versión a Panamericana Televisión luego del fatídico accidente que provocó en la avenida Javier Prado frente a dos jóvenes, causándoles la muerte el ultimo viernes 11 de octubre.

La imputada quien ahora se encuentra enfrentando un proceso judicial muestra videos con los que busca "demostrar su inocencia", según refiere. Se tratan de dos registros visuales que ha logrado recabar con su defensa legal con miras a la audiencia de prisión preventiva que tiene que afrontar el próximo lunes 21 de octubre.

Ella asegura que el colectivero la venía incomodando previamente desde la avenida Arenales con Javier Prado. “Lo mejor que podría pasar es que aparezca y diga que él me metió el carro”, indicó.

“Un taxista colectivo negro retrocede bruscamente, y mete el carro , avanza y me roza, miro por el retrovisor pone su sticker de colectivo, yo estaba en mi carril central, yo no le hice caso, el me adelantó , me mete el carro y me descarrilló”, afirmó González.

SOBRE LA VELOCIDAD

Consultada sobre el grado de velocidad a la que conducía, la joven indicó que iba a la par con los demás vehículos. “yo veo a los demás carros y voy a la velocidad de ellos. Yo te mentiría, que vi el marcador y decirte a cuánto iba. Estaba yendo como cualquier carro que circula por la Javier Prado”, refiere.

Ante las preguntas de que se estaba maquillando, hablando con el celular o incluso que tendría un trato diferencial frente a casos similares, Melisa se mostró en desacuerdo y dijo que ella está “siendo víctima de una presión mediática”.