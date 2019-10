Callao: niño atacado por perro recibe 15 puntos en el rostro

En el Callao, un niños de 6 años fue desfigurado por un perro que ingresó a un polideportivo en donde están prohibidas las mascotas. La madre del menor denuncia que el dueño del can no se hace cargo de los gastos médicos del niño que recibió 15 puntos en el rostro tras el feroz ataque del perro. El menor tiene la ceja, la nariz y los pómulos con profundas heridas, pero sobre todo sus labios quedaron muy dañados por las mordidas del can.

El incidente ocurrió el último sábado cuando la madre de familia se levantó temprano para acompañar a su pequeño a entrenar fútbol. La progenitora cree que en parte la responsabilidad la tienen los encargados del lugar por permitir que ingresen perros cuando está prohibido.

Cabe señalar que la madre del menor atacado denunció en la comisaría de Bocanegra al dueño de la mascota, identificado como Luis Alberto Liza Cano por no hacerse cargo de los gastos médicos.