Trébol de Javier Prado: joven herida tras poner resistencia al robo de su celular

La inseguridad continúa imparable en nuestra capital. Su última víctima fue una joven de 22 años de edad, quien resultó herida tras poner resistencia al robo de su celular en el Trébol de Javier Prado.

"Ella fue interceptada por un delincuente que ya andaba merodeando, viendo a quien asaltar. Ella intentó defenderse (...). Pedía ayuda, había un joven mirando. El delincuente saca el arma intempestivamente, no sé de dónde apareció ese arma. Me dice: 'Y derrepente ya me vi toda ensangrentada'".

El hecho delictivo ocurrió cuando la joven estudiante de derecho salía de clases. Además, ella seguirá sometiéndose a exámenes para determinar si requiere una intervención quirúrgica, pues los cortes realizados por el hampón le han quitado movilidad en el brazo derecho.