EXCLUSIVO | Madre de menor secuestrada pide pena máxima para ‘Monstruo de Carapongo’

Este sujeto, que ha confesado su crimen abiertamente, no solo ha dejado a la sociedad pasmada por su frialdad, sino que ha dejado huellas en las dos niñas a las que secuestró. Las inocentes fueron víctimas de tocamientos indebidos por Julio Tito Quispe, conocido también como ‘Monstruo de Carapongo’.

“Que le den cadena perpetua a ese señor (…) si ya lo hizo una vez, quien sabe si lo ha hecho más veces. Si hay señoras que sepan de ese señor, que vengan a denunciar para que ese señor se quede encerrado”, declaró la madre de la menor secuestrada.

En ambos casos, las cámaras de seguridad fueron claves para detectar la identidad y el paradero de este inescrupuloso. Según los exámenes médicos legales, las menores de 9 y 6 años no fueron abusadas sexualmente, pero sí les realizó tocamientos indebidos,

“Quizás no la ha violado, pero si ha hecho otras cosas con mi hija. Ella no puede dormir, mi hija llora para dormir, que será, se acordará, no me quiere contar (…) Psicológicamente a traumado a mi hija”, señaló la madre de una de las menores secuestradas.

El coronel Francisco Náquira, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, hace una invocación a la población que logre reconocer a este hombre en algún hecho similar, para que lo denuncie ante las autoridades.