Meléndez niega haber recomendado a la madre de su hijo

Panorama sacó a la luz que Erika Fernández Carrasco fue contratada para el cargo de auxiliar en la Comisión de Ética durante los meses de junio, julio y agosto del 2018, aunque Janet Sánchez, entonces presidente de esta comisión, fue contundente al afirmar que el actual ministro Meléndez sí recomendó a la madre de su hijo.

“Yo no he recomendado a nadie (…) yo no tengo nada que ver con la contratación, yo lo que les pido es que no expongamos más a esta señora que es una mujer y hay que respetar su condición”, señaló Jorge Meléndez. Añadió también que “la señora Sánchez era la presidenta de la Comisión de Ética y es ella quien evalúa las hojas de vida y ha tomado la decisión de contratar”.

El Primer Ministro aseguró que no se ha tocado el tema en el gabinete ministerial pero que esperan que este caso sea aclarado. En tanto, en la Comisión Permanente criticaron al excongresista Meléndez.

“Un congresista que se rasgaba las vestiduras de tal manera, en el sentido de evitar temas de nepotismo, de corrupción, de esconder información. Yo me imagino que estará presentando, en el más breve plazo posible, su renuncia como ministro”, comentó Miguel Torres, miembro de la Comisión Permanente.