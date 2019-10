Detienen a extrabajador que habría robado equipos audiovisuales valorizados en 60 mil dólares

Un extrabajador del productor Dany Tsukamoto fue detenido por la Policía al ser señalado como el autor intelectual del robo de los equipos audivisuales valorizados por 60 mil dólares del conocido productor de televisión.

"Soy inocente de lo que me está acusando el señor Dany tsukamoto porque yo en ningún momento he hecho algún robo hacia su persona, me están involucrando en dos robos que no tengo nada que ver", dijo el joven identificado como Álvaro Francisco Gamarra Capcha.

El dueño de los equipos robados manifestó que Gamarra Capcha siempre mostró indicios de culpabilidad, de tener relación con este crimen. Su sospecha se acentúa porque el joven estuvo a dos cuadras minutos antes del robo.

de ser hallado culpable podría ser condenado hasta 8 año de cárcel por el delito de hurto agravado