Joven denuncia robo de sus tarjetas de crédito tras abordar taxi por aplicativo

Nuevamente los taxis por aplicativo en la mira de la delincuencia. Esta vez un joven denunció haber sufrido el robo de un fuerte monto de dinero tras abordar la unidad de un conductor que presta este servicio, tras salir de un bar en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

“Entramos a una gasolinera, el taxista me dice ‘espérame’. Aquí sale del auto y yo escucho un sonido, siento una suerte de agua, pero sí escucho el sonido de un spray, cierra la puerta y como su auto es moderno, presiona el botón para que yo ya no pueda salir, entonces claro, automáticamente me había dado cuenta que esto iba a ser un asalto”, narró el agraviado.

Luego de ello se quedaría dormido, momento que sería aprovechado por el delincuentes para cortarle la yema del dedo índice y así con su huella acceder a las claves de sus tarjetas de crédito que almacenaba en su celular y comprar botellas de whisky por un valor de 1600 soles.

El agraviado denunció a la empresa Uber como la responsable y exige que le brinden la identidad del conductor que prestó sus servicios aquel día.

“Le exijo que revele la información del delincuente. Uber me mando un correo electrónico que aunque parezca alarmante, que por favor la Policía le mande un correo para que ellos se pongan a disposición con toda la información”, expresó.

Por su parte, la compañía envió un comunicado, donde afirman que la víctima no abordó el vehículo solicitado a través de la aplicación. Sin embargo, dicha versión quedaría en nada porque los consumos de la tarjeta de crédito del afectado, demostrarían lo contrario.

Cabe mencionar que Uber no cuenta con una oficina para atención de reclamos de usuarios. Al respecto, Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, explicó cómo actuar en estos casos.

“Presentar un reclamo ante Indecopi porque toda la empresa que lleva a cabo una actividad comercial en el país, tiene que estar registrada para operar, tiene que tener un RUC y una dirección fiscal”, señaló.