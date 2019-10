VES: agentes policiales estarían extorsionando a mujer víctima de violación

La mujer que fuese violada mientras censaba en una vivienda de Villa El Salvador en el 2017, todavía no haya la tranquilidad del caso, pues denunció ser extorsionada por agentes policiales, luego que se conociera que recibiría una reparación civil de 20 mil soles por parte del INEI.

“Casi a inicios de agosto, mi hermano lo que me dice es que le guarde una maleta, lo guardo por unos instantes y luego me llama y me dice: ‘Tráeme la maleta al mercado’. Lo que hago es llevarlo en una moto y me intercepta un carro negro, me meten al carro, sin identificarse ni nada (…). Después de dar tantas vueltas me llevaron a la comisaría de Villa El Salvador y me dijeron que ellos me conocían y que les tenía que dar 20 mil soles sino me iban a sembrar o hacer algo contra mí”, sostuvo.

Asimismo, denuncia que su hermano identificado como Fhael Villena, estaría siendo cómplice de esta actividad delictiva La agraviada también señaló que acudió a la Terca Fiscalía Provincial Penal, para asentar la denuncia correspondiente y que posteriormente fue a Inspectoría de la Policía, sin embargo, hasta la fecha no recibe alguna respuesta.

Un equipo de Panamericana Televisión acudió a la Depincri de Villa El Salvador para conocer sobre qué acciones se están tomando para dar solución a este caso, pero el comandante a cargo solo confirmó que ya se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y sancionarlos.