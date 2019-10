San Bartolo: mujer es impactada por piedra tras iracunda reacción de sujeto

El balneario de San Bartolo fue escenario de un caso de agresión mutua. Los involucrados responden a los nombres de Diana Chávez y Carlos Pianezzi, donde este último habría iniciado la pelea.

“Su perro estaba suelto, uno de mis perros, que es el golden retriever (…), lo olió porque los perros se huelen entre ellos y él se puso súper agresivo conmigo y me comenzó a insultar. Me decía ‘por qué dejas que tu perro se acerque a mi perro’. Yo le dije mi perro no tiene dientes, no tiene mandíbula y le insistí mucho en mi perro, no tiene dientes”, señaló la mujer involucrada.

Posteriormente seguirían una ola de intercambios verbales. Sin embargo, eso no fue lo único porque inclusive Pianezzi intentó amedrentarla con una piedra, lo cual provocó que ella sacara el gas pimienta y se lo tirara en el cuello. Esta situación causó que el iracundo hombre le lanzara la roca a la altura del estómago.

En tanto, un equipo de Panamericana Televisión intentó conseguir la versión del involucrado en este caso, quien negó haberle arrojado una piedra a Chávez, pero sí aceptó tirarle un balde con agua.

La denuncia e investigación de este hecho están a cargo de la comisaría de San Bartolo. Por su parte, el Ministerio de la Mujer anunció que brindará asesoría a la denunciante.