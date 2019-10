Acuña deberá presentarse ante justicia española por plagio en tesis doctoral

El líder de la agrupación política Alianza Para El Progreso (APP), César Acuña, deberá presentarse ante la justicia española por el plagio de su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. El juicio iniciará el 14 de abril del 2020.

Esto se da luego que las autoridades admitieran los documentos de las partes involucradas. Ante ello la comisión que investigó esta denuncia deberá verificar la veracidad de su dictamen.

Sin embargo, no todo quedaría ahí, pues Jesús Sánchez Lambás, abogado de Acuña, tiene cuestionamientos porque no contaría con el título de doctor y por no ser catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.