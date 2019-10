Costa Verde: declaran acantilados como zona intangible

Los 22 kilómetros de acantilados que conforman la Costa Verde fueron declarados intangibles, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"Con la ordenanza que nosotros hemos sacado, es precisar que no solo es el acantilado, sino también la plataforma superior. Ahí hay una zona de intangibilidad que de acuerdo a los estudios de Cismid, ellos marcaban que la intangibilidad debe ir de 60 a 120 metros lineales. Varia para cada distrito, no es que todo va a tener 120, no, en algunos sectores es 60,80, 100", detalló Zara Santillán, gerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastre de la MML.

La Costa Verde pasa por seis distritos, de los cuales cinco ya cuentan con los respectivos estudios técnicos y delimitaciones, sin embargo, San Isidro todavía no presenta esta demarcación.

Cabe mencionar que el pasado 8 de agosto un deslizamiento de tierra y rocas generó alarma entre la población y el cierre de un tramo de esta importante vía de la capital.

Por tal motivo, las autoridades vienen trabajando en un proyecto integral para los acantilados, como la construcción de andenería o muros de contención que deberán ser financiados por el Gobierno Central.