Estas son algunas alternativas digitales para evitar cambiar dólares en la calle

Cientos de cambistas fueron retirados de las calles de Miraflores, a raíz de una serie de asaltos de los que fueron víctimas en las últimas semanas. Por esta razón, la municipalidad decidió implementar una normativa que prohibiera su tránsito desde el pasado primero de octubre.

Según indicó Raúl Ramos, subgerente de fiscalización, el cumplimiento ha sido voluntario por parte de más del 95% de los trabajadores, los mismos que deberán laborar únicamente dentro de un local o centro comercial con la debida licencia de funcionamiento.

En este sentido, el economista Alvaro Lergat informó sobre algunas aplicaciones como ´Rextie kambista´ o ´Mitpoint´, alternativas digitales seguras y que ofrecen hasta mejores beneficios que las agencias.

"No necesitan de una agencia física, no tienen que pagarle el sueldo a nadie (...) no tienen los mismos costos que el banco por el hecho de ser digitales entonces te pueden ofrecer un mejor tipo de cambio", detalló.

De esta forma, Miraflores se une a San Isidro y La Victoria prohibiendo el comercio de cambistas ambulantes en las calles de sus jurisdicciones.