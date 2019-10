A 51 años ¿qué sabes del golpe de estado de Velasco Alvarado?

Este jueves se cumplen 51 años desde el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado, con el que este asume el poder del Perú y aunque al principio tuvo gran apoyo popular, significó una grave crisis económica.

"El modelo económico estatista, intervencionista, qué cerró la economía no funciona y no debe ser repetido, recordemos que Velasco estatizó la gran cantidad de empresas de todos los sectores de la economía, puso aranceles infinitos para proteger a la industria nacional que empezó a producir productos de muy mala calidad y a precios altos porque no tenía competencia", detalla Jaime de Althaus.

La madrugada del 03 de octubre de 1968 militares armados irrumpieron en Palacio y sacaron por la fuerza a Fernando Belaunde Terry, entonces presidente del país, para dar pase al inicio del gobierno de Velasco Alvarado y la debacle económica.

"Lo que produjo fue un retroceso económico muy importante, el Perú recupero el PBI per cápita, es decir por persona, del año 1975 recién en el 2006, es decir perdimos 30 años", enfatiza Althaus.

Asimismo, recalca que la reforma agraria que inició con Belaunde, fue una excusa que usó el gobierno militar para lanzar una medida mucho más radical "que terminó destruyendo el agro". Más de medio siglo después se pretende evitar volver a caer en estos errores y que, más adelante, el tiempo no nos cobre revancha.