¿Tienen derecho a indemnización excongresistas tras disolución del Parlamento?

La disolución del Congreso anunciado por Martín Vizcarra durante su último mensaje a la Nación ha generado una serie de interrogantes como si los excongresistas y extrabajadores del Parlamento tienen derecho a recibir una indemnización.

Por tal motivo, un equipo de esta casa televisora entrevistó a José Echeandía, exviceministro de Trabajo, quien absolvió esta duda.

"No tienen derecho (los excongresistas), de ninguna manera, ningún tipo de indemnización. Los congresistas no tienen un contrato de trabajo, ellos no tienen un jefe, han sido elegidos para que nos representen", sostuvo.

Asimismo, precisó que en el caso de los exempleados, tampoco correspondería una compensación porque no es un despido intempestivo, sino una situación fortuita.

"Ellos están cesando en razón de un hecho de fuerza mayor. La fuerza mayor se caracteriza por ser un evento inevitable, imprevisible e irresistible. Se asemeja al caso de un incendio, si una empresa, una industria se incendia automáticamente se quedan sin trabajo los trabajadores", expresó.

Sin embargo, postura diferente es la del ex Oficial Mayor del Congreso, José Elice, quien considera que los exparlamentarios podrían recibir un resarcimiento similar al que se le otorga al final de los 5 años de periodo parlamentario.

"Ellos están ubicados en el régimen público, decreto legislativo 276, sin embargo, aún así tienen un régimen especial (...). Yo recuerdo que habían montos entre los 50 y 100 mil soles", manifestó.

Y con respecto a las personas que laboraban para los parlamentarios y directamente para el Congreso, también habría la posibilidad de que reciban una compensación, aunque con algunas diferencias de acuerdo a sus regímenes laborales.