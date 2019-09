La Victoria: empresaria sufrió robo de camioneta al interior de carwash

Un centro de lavado de autos, ubicado en el distrito de La Victoria, sería el segundo escenario del mismo ladrón que vistiendo camisa y saco robó un auto que estaba siendo lavado en un grifo de Barranco.

En esta ocasión la víctima fue una empresaria, quien sufrió la pérdida de su camioneta que había dejado en un carwash. “Yo dejé mi camioneta (…), la dejé aquí para que lo laven el carro, yo salí 10 minutos”. Posteriormente iría su esposo a recoger la unidad, sin embargo, se dio con la sorpresa que otra persona lo sacó de allí.

Asimismo, la agraviada manifestó que al increpar a los trabajadores que fueron testigos del hecho, estos habrían afirmado que este sujeto los amedrentó con arma en mano para que actuaran como si nada pasara y así poder sustraer el vehículo.

Finalmente esta nueva víctima señaló que la empresa Seltra Carwash no quiere asumir responsabilidad por este robo. “No lo he dejado en la calle, lo dejo aquí en un lavadero de carros (…). Me siento realmente en este momento abandonada”, expresó.