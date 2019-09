Crímen en SMP | Cuartelero jura ser inocente: me han amenazado venezolanos y peruanos

Se va cerrando el círculo. Alexander Salazar Álvarez, quien trabajaba como cuartelero del hotel Señor de Sipán en San Martín de Porres, lugar donde asesinaron y descuartizaron a Jafet Torrico y Rubén Matamoros, reveló que teme que atenten contra su vida, puesto que hasta el momento ha recibido una serie de amenazas.

"Yo soy inocente. Nunca (tuve una participación) Me han amenazado tantos venezolanos como peruanos. Yo no sé nada. Yo no sé usar esas cámaras", declaró brevemente el cuartelero.

Otros implicados

Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos, la ciudadana venezolana de 22 años involucrada en el descuartizamiento de dos personas, también confestó concoer a los demás implicados del doble asesinato. "Ella se desplazó hasta el piso cinco, haber observado a uno de los delincuentes con un arma de fuego", indicó el comandante Quiroz, de la Comisaría Sol de Oro.