Tommy Portugal fue asaltado cuando iba en un taxi por Lince

El cantante Tommy Portugal fue víctima de un asalto a mano armada, el último miércoles, en el distrito de Lince. El ladrón le apuntó con el arma de fuego y le arrebato su celular, para luego darse a la fuga en una moto lineal.

“Estaba en un taxi yendo a recoger mi carro y me encontraba en el tráfico por la calle César Vallejo, de Lince. El taxista tenía su celular con el GPS y se apareció un ratero, quien le puso la pistola en la cabeza y le pidió el celular. Luego me vio, retrocedió, metió la mitad del cuerpo por la ventana y me apuntó con la pistola. Me pidió mi móvil y se lo entregué, porque sé que los ladrones siempre andan acelerados y quizá pudo haber apretado el gatillo”, sostuvo el cantante.

Portugal agregó que cuando hizo la denuncia en la comisaria del sector recibió una respuesta agria por parte de la policía.

"En la denuncia el efectivo puso que me habían robado con una presunta arma de fuego, yo le dije que sí era una arma de fuego, yo vi el cañon y me respondió ellos roban con armas de mentira" afirmó el cantante de cumbia.