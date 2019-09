Es descubierto robando pero responde: me vas a llevar a la comisaría y nada vas a sacar

24 Horas informó del robo de licor a una minimarket ubicado en la cuadra 1 del jirón Bernardo Alcedo, en Lince, pero tres horas después, el dueño del local detectó a un nuevo sujeto que intentaba llevarse licor sin pagar.

El dueño estaba observando en vivo, por las cámaras de seguridad, al sujeto que sacaba un sixpack y lo metía en su maletín. Al enfrentar al sujeto, éste le respondió con cinismo. “El argumenta, pero ¿qué me vas hacer, si yo ya tengo la cerveza qué me vas hacer? A mi no me vas hacer nada”, narra el dueño del local, así también aseguró que al sujeto no le importaba ser llevado frente a la policía. “Igual, me dice, me vas a llevar a la comisaría y nada más vas a sacar, de nada te sirve”, indicó.

Tras el cinismo demostrado por el sujeto, el empresario y dueño del negocio sacó su arma, pero el sujeto no mostró temor y, al contrario, le decía “matame, matame”, según relató el empresario.

Los serenos del distrito se llevaron al ladrón a la comisaría, pero a los pocos minutos fue puesto en libertad porque el dueño decidió no denunciarlo formalmente, por el contrario, el delincuente lo amenazó con denunciarlo por haberlo golpeado.