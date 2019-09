Alcalde de San Isidro descartó que trabajadora edil haya vertido frases clasistas

El alcalde de San Isidro, Agusto Cáceres, emitió pronunciamiento sobre los presuntos comentarios clasistas que habría vertido su teniente alcaldesa, Patricia Lazo del Carpio, cuando pasada por la avenida Zarumilla en San Martín de Porres.

“No conozco, no he visto ningún video al respecto. Estoy seguro que la teniente alcaldesa no ha dicho eso. Estoy completamente seguro conociendo la sensibilidad social de la regidora (…). Eso es una cosa totalmente fuera de lugar”, sostuvo el burgomaestre.

En tanto, vecinos de Lima Norte, lamentaron las frases expresadas en dicho material audiovisual, pues lo catalogaron de discriminatorio contra ellos y sus familias.

Sin embargo, también reconocieron la mala imagen que provoca el descuido de algunas viviendas, motivo por el cual instaron a los propietarios a limpiar y pintar sus inmuebles.

Como se recuerda el video en mención fue publicado en la cuenta de Facebook de la trabajadora edil, donde se mostraba el trayecto que hacía junto a otras personas que viajaban a Caral el pasado fin de semana y en el que se escucha una voz femenina que menciona lo siguiente: “Mira esa mugre, mira esa mugre, pero qué asco. Yo a todo esto le metería una bomba”.

Tras lo polémica desatada Patricia Lazo del Carpio, aseguró en otro medio de comunicación que una de las personas que la acompañaba fue quien vertió dicho comentario.