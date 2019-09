Los Olivos: estudiante detiene a falso policía

Sus días en las calles terminaron. Miguel Vilchez Palza fue detenido cuando intentó robar el celular de un estudiante en la calle Faustino Maldonado, en Los Olivos.

Según manifestaron los testigos, el joven estudiante a quien le intentaba robar el celular se colgó de la moto donde intentaba huir Vilchez, haciendo que este pierda el equilibrio y caiga. Es en ese momento que los vecinos lo cercaron para impedir su huida.

“Se hizo pasar como policía. Me pidió mi DNI, me dijo si era robado o propio [el celular] (…) me dijo dame para ver tu IMEI, le di mi celular, arrancó la moto y se fue”, manifestó la víctima.

Los vecinos resaltaron que ante la falta de autoridades, son ellos mismos son quienes tiene que velar por su seguridad. “Los vecinos han reaccionado muy bien, porque la policía apareció después de una hora”, señaló una vecina.

Vilchez podría enfrentar una pena entre cuatro y siete años por el delito de usurpación a la autoridad.