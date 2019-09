Puente Piedra: justicia popular toma protagonismo entre vecinos

Nuevamente la justicia popular toma protagonismo en nuestra capital. Esta vez ocurrió al interior de un bus, donde los pasajeros no dudaron en agredir a un sujeto que fue sorprendido robándole la cartera a una mujer.

Sin embargo, no contentos con eso, la iracunda turba procedió a desnudarlo y pasearlo por el óvalo de Puente Piedra. Minutos después se haría presente la Policía Nacional para trasladarlo a la comisaría del sector e iniciar las investigaciones respectivas.

Por su parte vecinos de este distrito capitalino, manifestaron estar a favor de esta clase de acciones para erradicar a la delincuencia de la zona. "Tomar la justicia unos meses porque (...) unos los lleva a la comisaría y los sueltan a los 5, 10 minutos. Mejor es uno mismo agarrarlo ", precisaron.

De igual manera afirmaron haberse organizado para combatir la inseguridad, pues ya no confían en sus autoridades. "Nosotros tenemos silbatos de esta manera. Nos alertamos cuando hay delincuente y la población está indignada que la justicia no hace nada, tampoco la Policía. Hay zonas que no llega ni siquiera hacer en algo, entonces ¿qué hacemos nosotros? Tomas al toro por los cuernos", detallaron.

Hace poco, los residentes de este distrito de la capital, también propinaron una golpiza y desnudaron a otro delincuente, quien asaltó una cabina de internet, donde se apoderó 1500 soles.