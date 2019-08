Caen 'Los Rápidos de Pachacámac y Ate' que robaban camionetas de reconocidas marcas

Juan Carlos Villavicencio Ramírez y Marc Anthony Aquino Pareja eran miembros de la hoy detenida banda delincuencial Los Rápidos de Pachacámac y Ate, que se dedicaba a robar en Santa Anita vehículos de modelo y marca especial. Los delincuenten enfrentarían cargos por hurto agravado.

Las cámaras de seguridad ya lo habían registrado todo. Su presencia en al menos tres o cuatro actividades ilícitas contra vehículos marca Toyota modelo hilux de acero. La modalidad que empleaban era la del ‘peine’, una herramienta que ayudaba a fracturar las puertas de la unidad y acceder en el encendido del vehículo.

Comas.

En Comas, la Policía logró capturar a un sujeto que extorsionaba telefónicamente a una mujer de 72 años, quien sufrió el robo de su vehículo y desde entonces le pedían más de 3500 soles par devolvérselo.

“Este es un abuso, en octubre me robaron el carro, todavía no cumple ni un año, yo me presté ese dinero, dijo la agraviada entre lágrimas.

El detenido identificado como Jesús Alberto Acuña Giordano, había recibido los 3 mil soles en una anterior oportunidad. La victima alertó a la Policía sobre lo ocurrido, quienes lograron detener al sujeto cuando iba a recibir el dinero. Finalmente se supo que esta situación sería la tercera vez que la extorsionaba.