¿Qué daños en nuestra salud pueden causar letreros luminosos?

La capital, al igual que otras ciudades del país presentan unas vallas luminosas, que por lo general no incomodan tanto de día. Sin embargo, el problema viene cuando estos elementos publicitarios continúan encendidos durante todo el transcurso de la noche.

Justamente la semana pasada se conoció el caso de un grupo de vecinos de Barranco, quienes se quejaban que estos letreros no los dejaban descansar.

Por tal motivo, un equipo de Panamericana Televisión, habló con una especialista para conocer si realmente estas vallas luminosas pueden ocasionar daños en la salud de las personas.

“Los paneles LED emiten un tipo de luz que se llama luz azul. Esa luz hace que nos podamos despertar de noche, hace que no durmamos muy bien y eso afecta la salud del ser humano”, señaló Christel Scheske, representante de la organización Conservamos por Naturaleza.

Asimismo, ella precisó que esta clase de iluminación hace que nuestro cuerpo “ya no produzca melatonina”, la cual es una hormona que regula el sueño y varios aspectos más.

Sin embargo, no es el único problema, pues también pueden afectar la seguridad de nuestras vías. “Uno está conduciendo y literalmente no puede ver bien porque hay un panel con tanto brillo que ya no podemos ver. Entonces, si cruza un peatón que está mucho más oscuro que el panel, no lo vemos y podemos tener un accidente”, indicó Scheske.

Finalmente el abogado ambientalista Bruno Monteferri, narró que en el Perú no existe una norma que regule la contaminación lumínica. A pesar de ello, señaló que los municipios tienen la competencia de regular su instalación.