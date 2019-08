San Borja: casi 16 mil soles en multas debe chofer que embistió a policía

Justino Marín Delgado es el nombre del chofer que embistió al suboficial de tercera Elvis Huamaní Gonzáles, para evadir un operativo en el distrito de San Borja.

Según información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), este sujeto registra 89 papeletas, algunas por manejar bajo los efectos del alcohol. Asimismo, él presenta siete multas impagas, cuya deuda asciende a casi 16 mil soles.

Sin embargo, no es el único detalle en este caso, pues también se conoció que Marín Delgado conducía sin licencia de conducir, SOAT y revisión técnica.

Tras lo ocurrido, este hombre fue llevado a la comisaría de San Borja, donde negó su responsabilidad. “La Policía no sabe. No he agredido, no he agredido”, manifestó.

Por su parte, Carlos Morán, ministro del Interior, hizo un llamado a la Fiscalía y al Poder Judicial para adoptar medidas más drásticas a conductores que no solo atentan contra los policías, sino también a los que ponen en riesgo la vida de las demás personas.