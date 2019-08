20 años de prisión enfrentaría chofer que arrastró a policía por más de 15 metros

El chofer que embistió a un policía el pasado martes en Surco y lo arrastró por más de 15 metros durante una intervención, podría enfrentar 20 años de pena privativa de la libertad por delitos como homicidio de grado de tentativa, violencia contra la autoridad, omisión de prestar socorro a personas en peligro y delito de peligro común, indicó el director de Defensa Legal de la Policía, Máximo Ramírez.

Panamericana visitó la dirección de la vivienda que registra el vehículo interceptado, pero los familiares se negaron a indicar el paradero del victimario, solo indicaron que "William Alexander Espinoza se habría puesto a disposición" de la PNP.

Como ya pasaron 24 horas de la flagrancia del atropello, el conductor no podría ser detenido. No obstante Máximo Ramírez indicó que “esto no implica de que el pueda ser retenido y ser comunicado al fiscal para que pida su prisión preventiva”.