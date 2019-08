PNP sobre deficiencias en equipos: estamos dando el servicio con todo esfuerzo

De acuerdo a un reciente informe de la Contraloría General de la República, en el Perú existen serias deficiencias que padece la Policía Nacional del Perú como equipamientos y recursos que sirven como instrumentos necesarios para combatir la delincuencia.

El saldo que reveló el ente de control gubernamental es que el 30% de patrulleros no funciona. El 46.8% no cuenta con chalecos antibalas, 25.6% carece de esposas metálicas y el 84% de policías requiere de radio para poder comunicarse pero no cuentan con ello.

PNP responde

Por su parte el comandante general de la Policía, José Luis Lavalle respondió sobre lo señalado e indicó que “progresivamente se van a ir cubriendo estas brechas”. “Estamos maximizando la optimización y estamos dando el servicio con todo el esfuerzo para atender las necesidades”, dijo y agregó que 500 patrulleros estarían reparados la próxima semana.

Cifras

De acuerdo al INEI, el 26% de la población mayor de 15 años ha sido víctima de la delincuencia.