Advierten irregularidades tras ruptura de acuerdo para ampliar aeropuerto Jorge Chávez

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde advirtió sobre ciertas irregularidades tras la ruptura del acuerdo de LAP (Lima Airport Partners) con el consorcio Amancae para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez.

“Se ha descubierto, ellos han dicho, LAP, que de las 650 hectáreas exigidas y pedidas y esperadas, les están sobrando 149 hectáreas y esas 149 hectáreas no las van a usar para el aeropuerto, sino para hacer centros comerciales y aún más, han exigido que esos dineros que van a producir estos centros comerciales, estos negocios paralelos, no sean parte del porcentaje que le tienen que ceder al Estado que es 46,7% por la concesión del aeropuerto”, expresó el parlamentario.

Además, García Belaúnde señaló que esos terrenos fueron dados exclusivamente para la ampliación del principal terminal aéreo del país y no para otros fines. “Ya el negocio de ellos no solamente va a ser aeroportuario, sino va a ser un negocio inmobiliario y para eso el Perú no ha expropiado”, sostuvo.

El congresista también señaló que durante la gestión de Martín Vizcarra como ministro de Transportes y Comunicaciones, se amplió la concepción de LAP por 10 años más. Además, indicó que los anteriores ministros de esta cartera deberán explicar muchos temas.

Finalmente un equipo de esta casa televisora se comunicó con el MTC para obtener su posición al respecto, sin embargo, manifestaron que dicho caso es competencia de Lima Airport Partners.

Por tal motivo, también entablaron comunicación con los encargados de operar el terminal aéreo, quienes aseguraron estar cumpliendo con el cronograma estatal, mas no precisaron sobre la presunta otra utilidad que le podrían dar a los terrenos expropiados.