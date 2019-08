Carabayllo: padres de familia junto a sus hijos fueron asaltados en los exteriores de colegio

La inseguridad ciudadana viene cobrando más víctimas cada semana. En esta ocasión las padres de familia del colegio de nivel inicial Santo Domingo, ubicado en el distrito de Carabayllo, fueron amedrentadas junto a sus menores hijos en los exteriores del plantel por un sujeto que estaba armado.

Sin embargo, este delincuente no se encontraba solo, pues otros dos cómplices se acercaron e inclusive trataron de llevarse a una niña debido a que su madre no tenía ningún objeto de valor, pero gracias a la intervención de las víctimas ello no se concretó

Por su parte, docentes y vecinos denunciaron la poca seguridad en esta zona de la capital. En tanto, un equipo de Panamericana acudió a la comisaría de El Progreso para saber qué ocurre, pero manifestaron que carecen de recursos para atender a esta parte del distrito.