Sujeto desfigura a su expareja y amenaza con no descansar hasta matarla

Esta mujer fue víctima de un brutal ataque por parte de su expareja, el sujeto le desfiguró el rostro y no contento con eso amenazó con no detener sus agresiones hasta verla muerta; incluso la ha chantajeado exigiéndole que retire la denuncia y a cambio pagará su cirugía.

“Él siempre ha dicho que no va estar tranquilo hasta que no me vea tres metros bajo tierra, y que recién ahí va estar tranquilo porque va saber dónde estoy", declara la agredida.

Tras cuatro años de relación, fue ella quien decidió dar por terminada la relación con Yenson Jorge Barzola Tello, no obstante, un mes después él la buscó en su puesto de venta de verduras y la atacó, justo entonces el celular de la víctima sonó y el hombre enfurecido se lo arrebató y comenzó a interrogarla.

“Me dice con quién hablas, quién te está llamando, en una de esas, empieza a correr y voy detrás de él, se para en la esquina y me dice, toma tu cochino celular y lo tira al piso, yo lo recojo y me mete un puñete en la cara y me caigo al suelo”, narra. Al ponerse de pie su rostro estaba ensangrentado y tenía un corte de aproximadamente cinco centímetros.

Aunque ella lo denunció por intento de feminicidio el domingo 11 de agosto, hasta el momento las autoridades no han tomado ninguna acción contra ese sujeto que habría huido a Pucallpa.