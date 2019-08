Los Olivos: hombre impactado por auto durante operativo lamentó violento accionar de fiscalizadores

El martes pasado el dueño de un restaurante fue impactado por un vehículo a la altura de la cuadra 38 de la avenida Universitaria, en el distrito de Los Olivos, cuando intentaba detener la incautación de un cartel que había instalado en la vía pública por parte de autoridades ediles.

Tras lo ocurrido el protagonista de este caso identificado como Mario Lozada, se pronunció desde la habitación de una conocida clínica de Independencia.

“Estos señores del serenazgo en ningún momento me auxiliaron. Ellos siguieron con su labor, levantaron el letrero y se fueron. Señor Urresti, a mí me parece perfecto que ponga orden en el distrito, pero las maneras en las que está actuando no son las correctas”, expresó.

Durante este violento caso también resultó afectado un trabajador de su negocio que salió en su auxilio y quien habría sido golpeado por agentes del serenazgo de Los Olivos.

Por su parte, la comuna distrital se pronunció a través de un comunicado en el que refieren que actuaron en el marco de la ordenanza que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios. Asimismo, precisan que llevarán a cabo una medida administrativa contra los responsables.