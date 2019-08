San Borja: advierten que espacio público sería de uso exclusivo para taxis de supermercado

El colmo. Un trabajador de la Municipalidad de San Borja advierte duramente a un conductor que el espacio en el que intenta cuadrarse es un estacionamiento reservado para los conductores de un conocido supermercado. “Acá no se puede estacionar ningún particular, ningún particular”, señaló la autoridad del municipio.

Sin embargo, el mismo trabajador aseguró frente a las cámaras de 24 Horas que ese espacio no es estacionamiento de Wong, sino que los taxistas son de ese supermercado. Por otro lado, la Municipalidad de San Borja reconoció que la información dada por su personal era incorrecta y que están tomando acciones para este caso.

Asimismo, el Coordinador de la Movilidad Urbana de San Borja señaló que ese espacio no puede ser usado como estacionamiento por ningún conductor particular o taxista debido a que no contaría con las medidas estándar de una zona de parqueo.