Así fue como el extrabajador de Prosegur robó millón y medio de soles

Gracias a peritajes de última tecnología y pruebas científicas, peritos pudieron confirmar al 100% la autoría del robo de millón y medio de soles a la empresa Prosegur por parte de un extrabajador, identificado como Lionel Saavedra Pari.

Edward Sanchez, representante legal de la empresa asegura que los exámenes que se han llevado a cabo son muy meticulosos. “El peritaje está hecho con un escáner de última, hicimos una prueba científica que ha arrojado que la identidad de la persona coincide perfectamente con el extrabajador”, declaró.

Aunque el sujeto desapareció, no teme ser encontrado pues poco tiempo después del asalto se le vio muy contento celebrando un matrimonio lujoso que, según las autoridades, no hubiera podido solventar de no ser por el botín.

La empresa espera que la Policía logre capturarlo y darle una sanción acorde al delito, aunque temen que este hombre huya con el dinero.