Reo utilizaba celulares y vendía paquetes drogas al interior del Penal de Lurigancho

A pesar de estar encerrado en el Penal de Lurigancho. ello no ha sido impedimento para que el reo identificado como Yosi Rafael Ayca Flores tuviera acceso a dos celulares, dinero en efectivo e incluso una bolsa con paquetes que contienen droga y que comercializa al interior del recinto.

Sobre este caso difundido, el abogado César Cárdenas, quien es presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), precisó que no sería actual.

“Dentro de las indagaciones que estamos realizando podemos afirmar que no son imágenes de la actualidad. Ahorita hay inhibidores de señal de celulares en el penal”, afirmó.

A pesar de ello, lamentó lo ocurrido y catalogó la misma como una falta muy grave. Por tal motivo, Ayca Flores que venía cumpliendo una condena por robo agravado desde el 2009 en el Penal de Lurigancho, fue reubicado a otro recinto carcelario de mayor seguridad.

Cabe mencionar que este no es el único hecho que ha generado alarma, pues también se difundieron fotografías de Alberto Gonzáles, director de la mencionada prisión, quien fue captado compartiendo un ameno momento con agentes que resguardan el lugar que presidente y donde tampoco faltó la cerveza.

Al respecto, César Cárdenas, aclaró lo siguiente: “No es dentro del penal, lo segundo no es en horario de trabajo. Ha sido un evento particular. Nos hemos dado el trabajo de verificar”, sostuvo.