Fernando Armas le pide disculpas a Gladys Tejeda por imitación

La entidad del Ministerio de Cultura “Alerta Contra el Racismo”, reportó que en un programa cómico de radio Exitosa, Fernando Armas, caracterizó a la atleta peruana Gladys Tejeda “de una forma grotesca y estereotipada”, por lo que solicitaron que se emitieran las “disculpas públicas” a la deportista.

El cómico Fernando Armas fue quien representó al personaje de “Gladys Correcaminos Tejeda”.

“En su interacción (del personaje) con los conductores del programa, se pretende hacer bromas relacionadas con su lugar de origen, su forma de hablar, su etnicidad, su condición de pobreza, entre otros aspectos”, señala el comunicado de la entidad.

Agregaron que estas prácticas contravienen los principios que rigen la Ley N°28278, Ley de Radio y Televisión, que dispone que la prestación de los servicios de radiodifusión debe realizarse en el marco de los principios de defensa de la persona humana y respeto por su dignidad.

Por su parte el cómico Fernando Armas envió un mensaje directo para la medallista Gladys Tejeda, donde señala: “Pero si te he ofendido, discúlpame. Yo no tengo la culpa de parecerme un poco a ti. Vales un Perú y cuando quieras reír conmigo búscame que lo mejor que puedo regalarte es haciéndote reír, porque tú ya me hiciste llorar de emoción”.

«Eres una campeona en todo sentido y provinciana, como yo lograste tus sueños apoyada por tu madre … con esas zapatillas prestadas a tus 14 años por tu amiga. Valoro todo de ti, lo único que quise es darle un toque de humor a toda esta alegría de verte», añadió.