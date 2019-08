Pico y Placa: todas las formas en que afecta a las personas con discapacidad

Si de por sí, tener alguna discapacidad física limita a la persona debido a que una ciudad como Lima no los ha tomado en cuenta en su infraestructura, la implementación del Pico y Placa no ha hecho más que empeorar la situación.

Según Lino de la Barrera, experto en temas de transporte, hay por lo menos tres situaciones clave que empeoran la vida de las personas con discapacidad tras la incorporación de la medida que restringe el transporte.

Estas son, en primer lugar, que muchos discapacitados necesitan vehículos especiales y no podrían cambiar de placa según el día para movilizarse. Segundo, no todo el transporte público está preparado para transportarlos y tercero, que la infraestructura de la ciudad no está pensada de manera inclusiva.

En relación a ello, algunas personas afectadas han manifestado su incomodidad, entre ellas la conocida conductora radial Gina Parker, e incluso un colaborador de Panamericana, Carlos Ramos, encargado del área de archivo fílmico, y demás ciudadanos que se han visto obligados a acudir a la misma Municipalidad de Lima para hacer sus descargos pero no han podido darles ninguna solución pues el plan, como tal, no contempla excepciones para ellos.