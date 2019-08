Becerril reta a César Ritter ha hacerse examen toxicológico

Tras la propuesta del Ejecutivo anunciando adelanto de elecciones, el actor César Ritter publicó en sus redes sociales un mensaje que no cayó bien a algunos parlamentarios.

“¡Feliz 28 de julio! ¡Viva el Perú! Ahora sí, ¡que empiece la desratización!”, escribió en su Twitter. Ante esto, el congresista Héctor Becerril respondió también por sus redes “que se haga un examen toxicológico”.

El congresista de Fuerza Popular añadió que “es malcriado él. Dice que comience la ‘desratización en el Congreso’, y eso yo no lo voy a permitir. Hay un video en el que se porta como un patán”, además indicó que no se siente aludido ante el comentario del actor, sino que “no vamos a permitir que le falten el respeto a la institución del Congreso”.

La respuesta de Ritter fue a través de sus redes sociales, nuevamente, donde mostró un resultado de examen de orina con resultado negativo en el consumo de drogas. Luego escribió “Yo sí cumplí con mi palabra. Usted Héctor Becerril no representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor Congreso de la historia del Perú”.

Sin embargo, esto no habría convencido al parlamentario, quien volvió a retar al actor. “Hoy estoy coordinando con un laboratorio y el reto continúa. Yo mañana temprano voy a estar en un laboratorio y le digo que vaya él, le reto que vaya para un examen capilar, no un examen de orina que simplemente es algo que en dos o tres días ya se metaboliza. Si no tiene nada que esconder yo te espero mañana en un laboratorio que hoy en las redes lo voy a poner”, señaló el congresista de Fuerza Popular.

Según especialistas, aunque el examen de orina es el que se suele utilizar para descartar el consumo de sustancias ilícitas, el examen capilar puede arrojar resultados de consumo de droga hasta por tres meses atrás.