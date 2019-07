Jesús María: familia de mujer asesinada solicita apoyo a las autoridades

El último feriado largo y en pleno aniversario patrio Cecilia Pamela Costa Paredes fue asesinada de un disparo en la cabeza por su expareja identificado como Adolfo Canales López, quien intentaba retomar la relación a la fuerza. Este fatal desenlace ocurrió a la altura de la cuadra 11 de la avenida Arnaldo Márquez en Jesús María.

Tras este hecho, la madre de la víctima que responde al nombre de Lidia Paredes ha solicitado justicia para su hija y ayuda a las autoridades competentes, pues ella deja hijos en la orfandad.

“Le suplico, esos niños ¿cómo van a quedar desamparados? Esto no puede quedar así se los suplico señora ministra (de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), no puede quedar esto impune, necesito justicia se lo pido de corazón. Ya no puedo más, no puedo”, expresó.

Por su parte, Canales López, luego de cometer este crimen, trató de quitarse la vida disparándose a la altura del cuello. Sin embargo, no logró su objetivo y terminó grave, siendo trasladado al hospital Santa Rosa, ubicado en Pueblo Libre.

Cabe mencionar que solo durante el mes de junio la Policía Nacional del Perú detuvo a 14 presuntos feminicidas en diversos puntos del país, incrementándose de esta manera a 56 personas capturadas por este delito hasta la fecha. Además, en lo que va del 2019 se han reportado más de 85 feminicidios.