Lima 2019: restricciones en plan vehicular por desarrollo de competencias

Las celebraciones por fiestas patrias, las competencias de los Juegos Lima 2019 y la ejecución del sistema pico y placa provocaran este fin de semana un pesado congestionamiento vehicular.

El Jefe de Tránsito, Jorge Lam indicó que este lunes 29, será el día que más trabajo tendrá la Policía Nacional porque además de la Parada Militar se aplicará el sistema Pico y Placa en varias avenidas de Lima. Las vías a las que hace referencia el general Lam son la de Panamericana Sur, Circunvalación, Canadá, entre otras, además de estas avenidas, la Costa Verde desde la bajada de Armendariz hasta el malecón Graú en Chorrillos también estarán cerradas.

Por lo que, el Metro de Lima anunció que en los próximos días extenderá su horario de atención. En la misma linea, el metropolitano tendrá cambios en sus horarios. Los servicios regulares A, B y C operaran desde las 5:00 a.m. hasta las 10 p.m. en sus rutas habituales, mientras que el expreso 4 circulará desde las 6:00 am hasta las 8:30 p.m. .

Mañana será quizás uno de los días más complicados con relación al tránsito vehicular debido a la maratón de los Panamericanos por varias avenidas principales de cercado de Lima y Miraflores, las cuales estarán restringidas para el público en general, por lo que aquellos que tengan que moverse por las mencionadas vías deberán tomar rutas alternas como las avenidas Arenales, Petit Thouars, Salaverry y Vía Expresa.