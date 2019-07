Congresistas respaldan decisión de anular contrato de peajes con Lamsac

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció este miércoles la anulación de contrato con Lamsac, compañía encargada de administrar peajes en diversas vías de la ciudad. Asimismo, el burgomaestre detalló que este proceso legal internacional durará alrededor de dos años.

Desde el Congreso de la República, esta decisión fue saludada por algunos parlamentarios como Milagros Salazar. “Nosotros vemos desde esta Comisión Lava Jato, se determinó hechos de corrupción en la Línea Amarilla y en la gestión de diferentes alcaldes en su momento y lo que corresponde si ha habido corrupción es que esto (el contrato) se tenga que revocar)”, sostuvo.

Por su parte, Luciana León calificó esta medida de sensata. “La solución final de la resolución de los contratos me parece lo más sensato, la población pedía”, expresó.

Mientras tanto, Richard Arce también habló sobre este tema. “Evidentemente acá ha habido corrupción y se ha sobrevalorado el costo del peaje que afecta al ciudadano de a pie. Es importante que se tome este tipo de decisiones y creo que se va a recuperar con el cobro de los peajes, pero al costo real”, manifestó.

De igual manera Juan Sheput hizo lo propio. Sin embargo, considera debería plantearse una solución que no demore dos años. “Es una suerte de cancelación a plazos. Estamos hablando de algo que será en los próximos dos años, no es inmediato. Lo inmediato es que ya hay un cambio en la actitud del alcalde que un inicio dijo que era muy difícil tocar ese tema. Nosotros sabemos que esta es una situación de origen corrupto. Creo que el alcalde debería ser más expeditivo y no pensar en dos años”, indicó.