Luis Fonsi: “quería ser beisbolista pero me di cuenta que en la música me iba ir mejor”

Ganador de múltiples galardones, entre ellos el Grammy Latino, los Grammy Awards, los Premios Billboard, entre otros; Luis Fonsi, el cantante que se hizo famoso mundialmente por la canción “Despacito”, confesó ser un beisbolista frustrado.

“El deporte con el que me crié fue le béisbol, entonces yo quería ser beisbolista profesional, pero me di cuenta que en la música me iba ir mejor”, reveló el artista en una conferencia de prensa.

El afamado cantante ha sido elegido para abrir los Juegos Panamericanos Lima 2019 y aunque no ha querido dar muchos detalles de la ceremonia, aseguró que ha preparado algo muy especial. “Jugamos todos sobre el escenario también, estoy aquí para representar nuestro idioma en la música latina. En general, voy a dar lo mejor de mi”.

Así también, dijo sentirse privilegiado y muy honrado de ser parte de esta inauguración y de este importante evento a nivel internacional. Sin embargo, esta no es la primera vez que Fonsi participa en un evento de gran magnitud, pues el año 2000 cantó ante el Papa Juan Pablo II. Ha cantado junto a artistas de talla mundial como Demi Lovato, Justin Bieber, Juan Luis Guerra y Cristina Aguilera. Esta vez compartirá escenario con los peruanísimos Juan Diego Flores, Gianmarco y Eva Ayllón.