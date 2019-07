Cantante Marisol se defiende ante acusaciones de “odio” a los hombres en sus canciones

La popular cantante Marisol, habló sobre las marchas que estarían organizándose en su contra por las letras de sus canciones, que supuestamente incitan el odio contra los hombres. En declaraciones a un medio local, la “Faraona de la cumbia” restó importancia a los comentarios de las redes sociales.

“Lo he visto, pero me río y estoy tranquila, porque en el escenario no menciono ninguna palabra malcriada ni me refiero de mala manera a los hombres. Lo único que hago es transmitir un mensaje a las mujeres, a quienes sugiero que luchen por sus sueños, que no permitan que las humillen y salgan adelante” señaló la cantante.

También aseguró que sus canciones han sido escritas por compositores, y que solo busca empoderar la mujer y alentarla a que se defienda. “Solo incito a que la mujer se defienda y salga adelante. Las letras de mis canciones son mis historias y vivencias” agregó.

Cabe indicar que la polémica se originó luego de que el cantante Tony Rosado fuera acusado de promover el odio a la mujeres e incitar el feminicidio con sus canciones.