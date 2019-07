Callao: joven venezolano fue golpeado y asaltado por 6 sujetos

Un ciudadano venezolano de 27 años fue agredido y asaltado por seis delincuentes frente a la Universidad del Callao, en plena avenida Santa Rosa.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana al promediar las 6:30 de la tarde, cuando la víctima, quien es abogado de profesión, salía de su trabajo en una cabina de internet. “Me tiran al suelo, se llevan mis documentos, mi billetera y al momento de percatarse que no tenía nada me da un golpe en la cara”, sostuvo.

Asimismo, denunció que tras la agresión ninguna persona le brindó ayuda, incluyendo su jefa. Por su parte, agentes de serenazgo fueron los encargados de auxiliarlo y trasladarlo al hospital Daniel Alcides Carrión.

Sin embargo, en dicho nosocomio no le habrían querido atender por no tener Seguro Integral de Salud (SIS). “En el hospital no me querían atender por no contar con los documentos necesarios. Como ciudadanos conozco, sé lo que necesito para que me atiendan, era una emergencia”, señaló.

Finalmente este joven venezolano indicó que su intención de viralizar el caso fue para alertar que no solo los peruanos sufren de esta clase de actos, sino también los venezolanos, quienes tienen que lidiar con la inseguridad ciudadana presente en las calles de la ciudad.