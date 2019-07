Médico que salvó a Yola Polastri pide mantenimiento para único angiógrafo del país

Henry Pacheco es el nombre del neurocirujano que operó a la conocida animadora infantil, Yola Polastri, de un aneurisma el año pasado y que en esta oportunidad hace un llamado a las autoridades competentes para que el angiógrafo del hospital Daniel Alcides Carrión, la única máquina del país capaz de identificar con mayor precisión las arterias que podrían romperse, reciba el debido mantenimiento.

“Al ser un equipo biomédico, estos necesitan una revisión periódica cada tres meses, pero este equipo no lo tiene hace casi más de un año. Este equipo al malograrse lo que va a evitar es que estos pacientes se traten y por consiguiente no tengan a donde ir”, sostuvo.

Por esa razón el especialista ha solicitado al Congreso, Ministerio de Salud y otras entidades relacionadas que apoyen con los casi 2 millones de soles que se requieren para la conservación de la máquina.

En tanto, Yola Polastri, quien tuvo que pasar por el único angiógrafo del país para el cuerpo médico que la atendía pudiera operarla del aneurisma que padecía, lamentó lo ocurrido.

“Ser pobre en el país es la peor desgracia. O sea, no solamente eso o quieren que te mueras. No tienes para comer y tampoco tienes para curarte. Esto no es una gripe y la gente tiene aneurisma”, expresó.