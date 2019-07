Santa Anita: Depincri investiga robo de implante auricular a niña con sordera

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ate – Santa Anita, vienen investigando el robo de un implante auricular a una niña con sordera de tan solo 8 años de edad.

El hurto ocurrió la noche del último sábado cuando la menor salía junto a su madre y hermana de un concurrido centro comercial.

“Automáticamente cuando se lo saca ya no escucha y automáticamente ya me dice y me señala y yo ¿qué pasó? Y me señala y ya busqué en el piso, desesperada empecé a gritar que me ayuden, le pregunte a la gente si había visto, que por favor me lo devuelvan, a nadie le va a servir y las personas me decían no”, expresó su progenitora.

La menor había sido operada en el 2015 para que se le coloque el dispositivo auditivo, el cual le ha permitido acudir a la escuela y llevar su vida con normalidad.

Finalmente la mamá de esta pequeña hizo un llamado para que la persona que lo tenga en su poder lo devuelva a la comisaría de Santa Anita o Vitarte, pues ante la falta de este importante y valioso objeto ella no podrá retornar al colegio.