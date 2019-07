SJM: tramo de Panamericana Sur luce en total abandono

Un tramo de la carretera Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores, luce en total abandono por parte de las autoridades competentes. Basura, desmonte, polvo y falta de semáforos fue un poco de lo que pudo observar un equipo de Panamericana Televisión que llegó hasta esta zona de la capital.

Si bien los vecinos del sector llamado Cooperativa América unieron esfuerzos para cambiar este panorama con la plantación de 500 árboles que fueron entregados a la comuna distrital, señalan que los mismos desaparecieron por falta de riego. A pesar de ello, nuevamente han vuelto a ejecutar esta actividad para mejorar la imagen de estos espacios públicos.

“En la noche acá no hay iluminación, no hay patrullaje, no hay serenazgo y acá hay robos. Los delincuentes al ver esa ineficiencia, esa falta de recursos en seguridad, hacen sus robos. Vemos basura aquí, hay polvo cuando los vehículos vienen a velocidad. Como verá es terrible”, sostuvo un residente.

Sin embargo, los problemas no acaban allí, pues también denuncian la falta un mejor puente que les permita llegar al otro lado de la vía, pues el que existe actualmente es estrecho y casi imposible de cruzarlo en hora punta por el conglomerado de gente.

Aunque esta zona se ubica en San Juan de Miraflores, por allí pasan vías a cargo de la Municipalidad de Lima y de la concesionaria Rutas de Lima, es decir, estas tres entidades tendrían que trabajar en conjunto para dar solución a los problemas que aquejan los vecinos de esta parte de la capital.