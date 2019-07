Magdalena: dueño de perra gana proceso y ahora podrá subir con ella por ascensor

En diciembre del 2012, Juan Fernando Ruelas Noa compró un departamento en el piso 16 de un edificio ubicado en Magdalena. En ese momento, el reglamento interno no prohibía vivir con un perro o un gato. El dueño del can demandó a la junta de propietarios de su edificio por impedirle vivir con su perrita 'Chira' y no permitirle usar el ascensor con ella, pese a que vive en un piso alto.

Prohibir tanto la tenencia de mascotas como el uso de los ascensores en compañía de estas es una “transgresión a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito”, afirmó el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia sobre un caso que empezó hace siete años.

La sentencia del TC también conminó a las juntas de propietarios a convenir alternativas o medidas menos gravosas con aquellos que tienen mascotas.

Cabe señalar que la justicia le negó su derecho en primera y segunda instancia por lo que acudió al Tribunal Constitucional la cual emitió una sentencia a su favor el pasado 9 de julio.