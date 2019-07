Ministerio Público abre investigación preliminar contra Tony Rosado

Según lo han informado mediante sus redes sociales, el Ministerio Público ha dispuesto abrir 60 días de investigación preliminar contra Víctor Agustín Rosado Adanaque o ´Tony Rosado´ nombre con el que se le conoce al cantante de cumbia debido a sus declaraciones justificando los feminicidios porque la mujer "no hace caso" a un hombre.

La decisión fue adoptada por el 4° Despacho de la 3° Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, que, como narra el tuit “dispuso la realización de diversas diligencias orientas a esclarecer el caso”.

"Si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque no le hace caso. No quiere volver con él, entonces él la mata", fueron las polémicas declaraciones del artista en el programa ´Magaly TV La Firme´.

Luego de esto, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió al Ministerio Público iniciar de manera inmediata una investigación contra el cantante por apología a la violencia, la cual hoy vemos materializada.

Sin embargo, para la abogada penalista Romy Chang, no existían los elementos suficientes para configurarse el delito de apología al feminicidio. "El problema es que en este caso, lo que hace el señor Rosado no es hablar del delito de feminicidio, sino que en general busca, pretende lanzar posibles justificaciones para el porqué los hombres le pegan a las mujeres. El delito requiere una configuración dolosa, ¿qué significa? Hacerlo apropósito y a mí me da la impresión que no lo hace de manera consciente", expresó.

Cabe mencionar que este no es el único caso polémico, pues la banda de salsa Zaperoko tuvo que cambiar la letra de una canción que hablaba sobre matar a una mujer.