Arlette Contreras disconforme tras sentencia contra Adriano Pozo

El Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, sentenció a 11 años de prisión a Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, por el delito de feminicidio en el grado de tentativa.

Sin embargo, fue absuelto por tentativa de violación sexual y tendrá que pagar una reparación civil que asciende a 20 mil soles.

La decisión judicial fue comentada por Contreras, quien señaló estar “indignada”. Asimismo, precisó que esta sentencia no es justa y que con su abogada tomarán las medidas pertinentes.

“Es una sentencia a medias que me deja un sinsabor que todavía me pone muy mal y me revictimiza. Mi defensa y yo vamos a apelar porque no estamos de acuerdo con la resolución”, expresó.

Cabe mencionar que el paradero de Pozo es desconocido y se teme que tras esta decisión escape del país. Por su parte, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, brindó su respaldo a Arlette Contreras e hizo un llamado a los ministerios del Interior y de Justicia para que su agresor no pueda fugarse o disminuir su pena.