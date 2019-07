Independencia: Policía está tras los pasos del presunto secuestrador de adolescente

Agentes policiales están tras los pasos del presunto secuestrador de una escolar de 15 años que había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles y que logró escapar luego de casi tres días de su cautiverio.

Como se recuerda la menor había sido interceptada por un sujeto de aproximadamente 30 años, en los alrededores su centro de estudios, ubicado en el distrito de Independencia. Tras decirle algunas palabras comenzó a seguirla. Y según información brindada por testigos este hombre la subió a una mototaxi con rumbo desconocido.

Ante la desaparición de la joven, su familia realizó una intensa búsqueda que terminó este viernes con la llamada de la escolar, quien logró comunicarse con su mamá para solicitarle ayuda. “Ella se ha escapado y está corriendo por las calles, no se sabe. Ella me ha dicho ‘ayúdame mamita’, eso es lo único que he escuchado, que me ha dicho”, expresó su madre.

Tras ello la Policía inició un operativo en la zona de Payet, desde el lugar donde se realizó la llamada telefónica, lográndose dar con el paradero de la adolescente. Finalmente ella fue llevada a Medicina Legal para los exámenes correspondientes.