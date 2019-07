Joven que sobrevivió a atropello brindó su testimonio tras accidente

Fabiola Cáceres es una joven vendedora de emolientes que sobrevivió a un atropello en los alrededores de la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho.

Tras ser embestida el autor del este accidente que se desplazaba a bordo de un auto color blanco huyó del lugar, dejándola mal herida en plena vía pública.

“Siempre tengo que mirar a los costado o abajo porque hay piedras, madera, basura. El carro también vino sin luces y vino a velocidad, no me di cuenta, no pude esquivarlo”, sostuvo la agraviada.

Además, Fabiola Cáceres brindó detalles sobre su estado de salud luego del atropello. “Mi brazo derecho está roto, mi pecho está morado, medio amarillo. Cuando trato de levantarme me da mareos en la cabeza. En mi pierna izquierda hay una herida también profunda”, indicó.

La joven trabajadora no solo se ha visto perjudicada física y académicamente, sino también en su economía porque el accidente le ha generado una deuda de más de mil soles que su familia no puede costear.

El caso viene siendo investigado por agentes de la comisaría de La Huayrona, quienes tienen en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de este conductor que pudo haber ocasionado una tragedia.